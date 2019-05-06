Нищета, алкоголизм отца и смерть матери: Ирина Безрукова рассказала о детстве

Известная российская актриса театра и кино Ирина Безрукова рассказала о тяжелом детстве. В свои 54 года звезда смогла построить успешную карьеру, однако на пути к славе ее ожидало множество испытаний. Их большая часть пришлась на школьный период, пишет Starhit.

Отец бросил семью Безруковой, когда ей было восемь лет. Мужчина пристрастился к алкоголю и стал срывать злобу на своих родственниках. Так и не справившись с зависимостью, он принял решение уехать на Украину. С тех пор звезда его никогда не видела.

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Ирина очень тяжело переживала развод родителей. Но не успела она смириться с уходом отца, как ее ждало новое испытание. У матери актрисы обнаружили рак мозга. Чтобы девочка не видела ее страдания, Ирину отправили в лагерь, а после смерти родственницы привезли к бабушке, которая ухаживала за ней весь подростковый период.

Женщина изо всех сил старалась накормить свою внучку и предоставить ей лучшие условия для жизни, но ей приходилось очень нелегко. Денег не было, и Безрукова была вынуждена ходить в старой одежде. Ей даже было не в чем выйти на мероприятие, вспоминает актриса. Чтобы исправить положение, она научилась шить.

Хотя сейчас звезда получает большие гонорары, она не забыла, каково это — жить в нищете. Она занимается благотворительностью и помогает обездоленным, которым в жизни пришлось нелегко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о причинах расставания Сергея Безрукова с Ириной. По словам актера, это случилось по его инициативе.