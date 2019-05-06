Суд признал законной блокировку клипа Хаски

Мосгорсуд признал законной запрет клипа рэпера Хаски (наст. имя — Дмитрий Кузнецов) на песню «Иуда», сообщает корреспондент МИЦ «Известия» из зала суда. Ранее Роскомнадзор заблокировал клип, ссылаясь на то, что в нем есть информация о способах изготовления и употребления наркотиков, а также сведения о местах сбыта.

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Хаски обжаловал решение ведомства, но Мосгорсуд отклонил жалобу артиста. 19 марта такое же решение вынес Таганский суд Москвы. Представителей закона не убедила даже речь адвоката, в которой он рассказал подробности распространения наркотиков, чтобы доказать — в «Иуде» подобных сведений нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Роскомнадзор объяснил причину блокировки клипа Хаски «Иуда».