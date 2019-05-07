Телеведущая Юлия Меньшова проводит праздники с пользой и удовольствием — вместе с дочкой она путешествует по Испании. Параллельно она ведет дневник своего вояжа в стиле путевых заметок, рассказывая подписчикам Instagram, где была и что видела.
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Фолловеров увлекло путешествие Меньшовой, но в большей степени они обратили внимание на ее дочь Таисию, которая ездит по Испании вместе с мамой.
«Какие Вы с дочей светлые»
«Как дочка на папу похожа»
«Обождите...Как с дочерью? Нет, я знаю, что дочь уже не младенец (я же поклонница Юлина)... Но она же еще не может быть... Такой... Хотя, когда с утра ко мне подходит моя, которая каждый день становится выше меня на см, я тоже удивляюсь откуда этот человек в моем доме взялся....», — пишут комментаторы.
Ранее 5-tv.ru показывал, как Меньшова и Довлатова исполнили зажигательный танец на радость фанатам.