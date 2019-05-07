Телеведущая Юлия Меньшова проводит праздники с пользой и удовольствием — вместе с дочкой она путешествует по Испании. Параллельно она ведет дневник своего вояжа в стиле путевых заметок, рассказывая подписчикам Instagram, где была и что видела.

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Фолловеров увлекло путешествие Меньшовой, но в большей степени они обратили внимание на ее дочь Таисию, которая ездит по Испании вместе с мамой.

Instagram @juliavmenshova