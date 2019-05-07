Опуститься до дна: Никита Михалков подверг критике сюжеты телевизионных шоу

Российский кинорежиссер Никита Михалков подверг критике сюжеты телевизионных шоу, темами для которых становятся скандалы и выяснение отношений. По мнению кинематографиста, для жителей России становится нормой интерес к «чужой грязи», сообщает URA.RU.

«Мы теряем возможность ужасаться мерзким поступкам людей! У нас появляется желание смаковать чужую грязь, смаковать чужую подлость, смаковать чужую непорядочность», — заявил Никита Михалков.

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Режиссер отметил, что он не выступает за закрытие скандальных телепроектов, так как интерес к подобного рода программам абсолютно естественный для людей. Кроме этого, Никита Михалков признался — иногда неожиданно для себя он смотрит такие шоу, чтобы понять «до какого дна может опуститься человек».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никита Михалков решил судиться с производителями БАДов. Препарат рекламировали с использованием фотографий Михалкова без согласия самого режиссера.