Инвестиционный банк Morgan Stanley сворачивает банковскую деятельность в России. В первом квартале 2020 года в Центральный банк РФ будет подано заявление о ликвидации бизнес-подразделения на территории страны, сообщает ТАСС.

«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения. Как ожидается, заявление о прекращении банковской деятельности будет подано в Банк России в первом квартале 2020 года», — говорится в сообщении.

В 2018–2019 годах деятельность финансовой организации будет осуществляться без каких-либо изменений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота. Золотой запас страны составляет всего 256 килограммов, причем большую часть слитков держат не в Таллине, а в Нью-Йорке.