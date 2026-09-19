Матвиенко заявила, что Москву не интересует мнение Запада о выборах в России

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 48 0

В РФ для наблюдения приехало свыше 130 международных комиссий.

Фото, видео: © РИА Новости/Совет Федерации РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Москву не интересует мнение Запада о выборах в России. Об этом заявила председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко после того, как проголосовала на выборах в Госдуму. Соответствующее видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Политик выбрала традиционный способ голосования — с помощью бумажного бюллетеня. Валентина Матвиенко пришла на один из избирательных участков Санкт-Петербурга.

Председатель Совета Федерации отметила, что голосование проходит в непростое для России время. Наши недруги, как отметила Матвиенко, делают все возможное, чтобы сорвать и дискредитировать выборы.

«Еще даже не началась выборная кампания в России, а госпожа Каллас и другие разослали по всем странам Евросоюза единую методичку: выборы нелегитимные, непрозрачные и недемократичные <…>. Просто бессовестные люди», — сказала Валентина Матвиенко, отметив, что в Россию на выборы в этом году приехало рекордное количество наблюдателей.

Политик добавила, что международные комиссии будут наблюдать за выборами не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах РФ. Однако Западу это не важно.

«Для нас их мнение понятно. Оно нас не интересует», — подытожила Валентина Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что в голосовании также приняла участие официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат тоже использовала традиционный способ. Свой выбор она объяснила желанием сохранить семейную традицию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Выборы в Госдуму — 2026
19 сент
Инопланетянин и Канье Уэст проголосовали на выборах в Госдуму: как ИИ обманывает избирателей
19 сент
Попытка диверсии не помешала проведению выборов в Госдуму в регионах ДФО
19 сент
Мария Захарова проголосовала на выборах в Госдуму
19 сент
Московская система ДЭГ всю ночь подвергалась атакам — Памфилова
19 сент
Памфилова: возбуждено 22 уголовных дела, связанных с выборами
19 сент
Явка на выборах в Госдуму превысила 30%
19 сент
Столетний ветеран ВОВ проголосовал на выборах в Кемерове
19 сент
Голосование с ветерком: «Победы» вышли на маршрут
18 сент
Владимир Путин указал на попытки Украины сорвать выборы в России
18 сент
Экс-сенатор из Чили назвал выборы в РФ праздником демократии
+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.20
-0.31 96.67
-0.83
Эмоциональный гороскоп: какой ты смайлик по знаку зодиака

Последние новости

15:02
«Все супер!» — Двухлетняя дочь Сати Казановой растет вегетарианкой
14:44
«Истинный краш поколений»: Андрей Григорьев-Апполонов показал архивные фото
14:43
Главу УИК Астанину, погибшую в результате атаки БПЛА, похоронили
14:19
«Соскучились друг по другу»: Захарова о безвизовом режиме с Грузией
14:03
Инопланетянин и Канье Уэст проголосовали на выборах в Госдуму: как ИИ обманывает избирателей
13:51
В Сербии раскрыли «рецепт победы» Путина над Западом

Сейчас читают

Кто получит единовременную выплату к 1 октября
Все решено: Сергей Пенкин наказал похоронить его не в Москве
Дочь Киркорова Алла-Виктория поставила ему ультиматум: «Никакого шоу-бизнеса»
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен