Лишенные слуха и зрения дети выступили вместе с солистами Мариинки и Современника

Покорить новую вершину смогли воспитанники подмосковного интерната слепоглухих детей. Они выступили на одной сцене с солистами Мариинского театра и Современника. Для воспитанников интерната — этот концерт очень важен — ведь их голоса должны услышать не только зрители в зале, но и все те, кто может помочь не потерять себя во взрослой жизни.

Интернат для особенных детей, лишенных слуха и зрения в Сергиевом-Посаде — единственный в России. Но дети живут здесь лишь до совершеннолетия. Дальше — полная неизвестность. О будущем, в котором безграничны любые возможности — Георгий Гривенный.

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