«Очень важно»: Ирина Винер о чаевых официантам

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 21 0

По мнению тренера, финансовая благодарность приятна не только тем, кто ее получает.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Ирина Винер получает удовольствие, оставляя чаевые официантам

Заслуженный тренер России Ирина Винер рассказала о своем отношении к чаевым. Свое мнение она выразила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии вручения ресторанной премии «Плавно».

По словам тренера, оставленная официанту дополнительная сумма является благодарностью за качественное обслуживание и приятное время в ресторане.

«Это благодарность хорошим официантам, которые хорошо обслуживают. И это очень важно для самого человека, который прекрасно провел время, прекрасно покушал, вкусную еду», — сказала Винер.

При этом тренер призналась, что сама получает удовольствие, когда оставляет чаевые.

«Я, например, когда оставляю чаевые, я себе доставляю больше удовольствия, наверное, чем тому, кому я их даю», — отметила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что чаевые давно стали частью культуры обслуживания, однако привычка оставлять деньги сверх счета появилась задолго до современных ресторанов. Ее происхождение часто связывают с Англией XVI века, где дополнительное вознаграждение сначала получали не официанты, а домашние слуги.

Со временем чаевые прочно закрепились в ресторанах, гостиницах и других сферах услуг. Их стали воспринимать как способ поблагодарить сотрудника за внимательность, скорость и качество обслуживания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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