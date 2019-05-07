Порошенко против прокуратуры: ГПУ не может допросить действующего президента

Петр Порошенко в очередной раз не явился в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) для допроса по делу о преступлениях на «майдане». Ему было назначено время и дата — 7 мая в 10:00 по местному времени (совпадает с московским), но Порошенко прийти не посчитал нужным. Один из основных вопросов, который ГПУ нужно решить с президентом Незалежной, — подписание протокола допроса, состоявшегося еще в 2016 году. Начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил: если Порошенко вновь не явится на допрос, будет поднят вопрос о штрафе.

Как стало известно позже, пока еще действующий президент Украины не явился в прокуратуру, потому что был занят — утверждал новых членов Верховного суда. Генеральный прокурор Незалежной Юрий Луценко встал на сторону Порошенко и заметил, что следователю стоило согласовать время вызова с графиком президента.

«Президент — человек, который чтит законы, поэтому готов в любой момент повторно дать показания в качестве свидетеля… Я точно знаю от президента, что он готов предоставить все известные ему факты, чтобы Горбатюк хотя бы на пятый год расследования предоставил обществу окончательный результат», — заявил Луценко в эфире канала «112. Украина».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко.