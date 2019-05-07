К 2021 году «Промсвязьбанк» сможет кредитовать до 70% предприятий ОПК

Президент России Владимир Путин провел первую встречу с председателем «Промсвязьбанка» Петром Фрадковым.

Глава банка рассказал российскому лидеру о деятельности организации в сфере гособоронзаказа.

«На данный момент банк сопровождает практически 40% государственных оборонных контрактов <…> Банк начал кредитовать предприятия этой отрасли, кредитует достаточно активно. Мы говорим о практически 200 миллиардах рублей для поддержки предприятий оборонного комплекса», — сообщил глава «Промсвязьбанка».

Фрадков добавил, что к 2021 году банк будет в состоянии взять на себя 70% кредитов для потребностей ОПК.

Кроме того, за последние месяцы «Промсвязьбанк» достиг отметки в 140 миллиардов рублей в сфере кредитования малого и среднего бизнеса, развивается работа с физическими лицами (потребительские кредиты) и военная ипотека.

7 мая в России отмечают день Вооруженных сил РФ.