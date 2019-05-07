Жванецкий пропустит фестиваль в Эстонии из-за сложного перелома

Международный литературный фестиваль Prima Vista в эстонском городе Тарту пройдет без Михаила Жванецкого. По словам арт-директора артиста, он не сможет приехать из-за сложного перелома руки.

Как сообщает РИА Новости, знаменитый российский сатирик должен был выступить в составе большой русскоязычной команды. Среди гостей заявлены Семен Альтов, Игорь Иртеньев и Алла Боссард. Когда стало известно о травме писателя, организаторы не стали искать ему экстренную замену.

Ежегодный фестиваль Prima Vista начнется 8 мая и продлится четыре дня. В этом году мероприятия под девизом «Шутки в сторону» будут бесплатны для посетителей, а творческие вечера иностранных гостей пройдут с синхронным переводом на эстонский и русский языки.

Ранее помощник Михаила Жванецкого рассказал, при каких обстоятельствах произошла травма 85-летнего писателя.