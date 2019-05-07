Мужчина скончался в наркологической клинике Стаса Пьехи

В наркологический клинике Стаса Пьехи на юго-западе Москвы скончался человек.

Как стало известно 5-tv.ru по предварительной информации, 42-летний мужчина умер в реабилитационном центре на Загородном шоссе. Был ли скончавшийся пациентом клиники, пока не ясно. Прибывшая бригада скорой помощи диагностировала смерть человека. Что стало причиной гибели — не уточняется.

Клиника Стаса Пьехи специализируется на комплексном лечении алкоголизма и наркомании.

Ранее известный российский артист рассказал 5-tv.ru о недавнем ограблении его медицинского центра.