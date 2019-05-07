«Это вам не батл на стадионе»: Захарова о продлении ареста журналисту Вышинскому

Решение Подольского суда Киева продлить срок ареста руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому возмутило официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову.

После того, как адвокат журналиста сообщил, что его подзащитный останется под стражей до 22 июля, спикер МИДа оставила короткую заметку на своей странице в Facebook.

«Это вам не батл на стадионе, это настоящая демократия в действии», — отметила Захарова.

Главреда новостного портала подозревают в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сторона защиты намерена обжаловать арест Кирилла Вышинского потому, что судья даже не выслушал доводы защиты и аргументы самого подсудимого.