Военные НАТО осквернили памятник советским воинам во время учений в Эстонии

Солдат НАТО во время учений в Эстонии избрал себе в качестве наблюдательно пункта памятник советским воинам. Боец, вооруженный гранатометом, взобрался на воинский мемориал в эстонском городе Силламяэ. Об этом рассказал на своей странице в Facebook советник исполнительного директора Российского военно-исторического общества Дмитрий Линтер.

Facebook @Дмитрий Линтер

Возмущенные жители города, где преобладает русскоязычное население, вызвали полицейских, которые сняли натовского военного с памятника. Армию какой страны представлял военнослужащий осталось неизвестным.

По имеющейся информации агентства «Sputnik Эстония», полицейские объяснили военному, что его проступок может быть наказуемым, однако окончательное процессуальное решение будет принято позже.

Североатлантический альянс с 29 апреля проводит в Эстонии учения «Весенний шторм — 2019». В маневрах принимают участие девять тысяч военнослужащих из 17 стран. В настоящее время подразделения НАТО отрабатывают тактику ведения уличных боев.

Один из городов, избранных для тренировки этих боевых действий — Силламяэ, расположенный в 30 километрах от границы с РФ и в 170 километрах от Санкт-Петербурга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как немецкие СМИ «в шутку» заявили о том, что российская армия вторглась в Эстонию.