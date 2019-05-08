«Я бегу и понимаю, что пипец»: Актер Мерзликин незаконно пересек границу Украины

, 8:04 Видео 901

Российский актер, которому власти Незалежной запретили въезд на территорию страны, решил воспользоваться моментом на молдавско-украинской границе.

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Фото, видео: Instagram @merzlikinandrey

Актер Андрей Мерзликин, которому власти Украины запретили въезд в страну, решил воспользоваться моментом и пробежался по рапсовому полю, которое, по его словам, является территорией Незалежной. Звезда «Бумера» сообщил об этом на своей странице в Instagram и разместил видео «нарушения».

«Мы в Молдавии. Рядом граница с Украиной. Въезд для меня запрещен, но я решил воспользоваться моментом! Рапсовое поле Украины!», — написал Андрей Мерзликин.

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Стоит отметить, что на кадрах видеоролика видимых пограничных знаков нет.

«Черный список» деятелей культуры, включая российских, которые якобы «создают угрозу национальной безопасности» Украины был опубликован минкультом Незалежной в августе 2015 года. С тех пор документ регулярно дополняется новыми именами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Андрея Мерзликина поведала о начале их романа.

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