Врачи рассказали о простых способах борьбы с сезонной аллергией

Медики дали россиянам, страдающим сезонной аллергией, несколько советов, которые помогут снять сильные симптомы болезни.

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Так, по совету врачей, людям, у которых аллергия начинается в период цветения растений, не рекомендуется выходить из дома в период с 5 часов утра до 11 часов дня, так как в это время растения активно выделяют пыльцу.

После прогулки необходимо принимать душ, а одежду на улице не сушить. Окна для проветривания помещений открывать тоже не рекомендуется, лучше использовать кондиционер.

Один из самых неожиданных советов — переехать на время цветения растения-аллергена в другой регион. Хотя это тоже не гарантирует стопроцентный результат.

Но главное, отмечают врачи, принявшие участие в опросе РИА Новости, все вышеназванные способы могут лишь облегчить симптоматику аллергии, лечить ее необходимо под контролем специалиста.

По данным статистики, аллергии на пыльцу в России подвержены более 30% населения, отметили эксперты. И за последние годы показатели заболеваемости увеличиваются. По мнению иммунологов, это связано, с одной стороны с тем, что улучшается диагностика, с другой стороны — ухудшается экологическая ситуация в стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как от сезонной аллергии страдает артист Александр Буйнов.