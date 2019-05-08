Видео: Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу или стоимости автомобиля нарушителя. Идею озвучили в столичном центре организации дорожного движения.

Такая практика давно и успешно применяется в некоторых странах. Например, в Финляндии поездка по городу с ветерком может обойтись в 100 тысяч евро.

Однако российские эксперты к идее отнеслись скептически. По их мнению, стоимость машины может существенно отличаться от реальных доходов автовладельца.

В качестве альтернативного варианта специалисты предложили повысить коэффициент штрафа для злостных нарушителей. Чем чаще превышается скорость — тем дороже это будет обходиться водителю.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России могут ужесточить наказание для экстремалов-зацеперов.