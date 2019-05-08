Видео: В России хотят ограничить пространство для беспилотников

В России хотят ограничить пространство для квадрокоптеров. Министерство транспорта подготовило проект, в котором таким аппаратам запретят летать на высоте более 150 метров без особого разрешения. Оправдывают инициативу правилами безопасности — на большой высоте дроны могут столкнуться с самолетами.

Пока беспилотникам разрешено летать практически везде, воздушное пространство закрыто только над режимными объектами. Вот только непонятно, как власти собираются контролировать высоту. Это пока может делать только оператор дрона.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Лолита пожаловалась на слежку с квадрокоптера.