Военные Екатеринбурга исполнили заветную мечту 13-летнего подростка. У Максима Журавлева серьезное заболевание, из-за которого он не может ходить. Мальчик, как и все его сверстники, всегда хотел прокатиться на боевой машине. И командующий центральным военным округом дал ему эту возможность прямо на генеральной репетиции парада Победы. От поездки на танке Т-72 мальчик был в восторге.

А затем мальчик и его отец стали участниками парада — в составе колонны они проехали на бронеавтомобиле «Тигр».

«Моя мечта сбылась, я прокатился на танке», — рассказал о впечатлениях Максим.

Командующий округом пообещал, что в дальнейшем будет регулярно приглашать детей с особенностями развития на учения в качестве зрителей, чтобы они могли увидеть боевую технику в действии.

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