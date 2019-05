Фото: Канадский посол увяз на украинском бездорожье

Посол Канады на Украине Роман Ващук на себе испытал, что такое украинские дороги, а точнее — их отсутствие.

Дипломат на своей странице в Twitter рассказал историю, которая приключилась с ним в Черкасской области. По словам Романа, его автомобиль увяз на размытом бездорожье.

#Cherkasy region is known for its rich black earth. Combined with clay and slicked up by rain, it can pose a challenge for inexperienced dirt road drivers (ie me). Thanks to Ruslan from the village of Buda who pushed and manoeuvred us out of our rut! #AllsWellThatEndsWell pic.twitter.com/ze0DvjQrgY