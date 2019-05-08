Иран отказался от части обязательств по ядерной сделке

Тегеран уведомил послов России, Франции, Германии, Великобритании и Китая о приостановке исполнения ряда обязательств по ядерной сделке. По информации РИА Новости, в первую очередь Иран перестанет соблюдать договоренности по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

После выхода из соглашения США власти страны дали европейским странам 60-дневный срок на организацию новых переговоров. Если сторонам не удастся достигнуть компромисса, модернизация ядерного реактора в иранском Араке окажется под угрозой срыва.

Иранский лидер Хасан Рухани подчеркнул, что решение было одобрено Высшим советом национальной безопасности Исламской Республики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский авианосец отправили к берегам Ирана «в ответ на тревожные признаки».