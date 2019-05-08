В результате наезда на группу малышей в Японии погибли двое

Страшная авария в Японии. Там в колонну воспитанников детского сада врезался автомобиль. Малышей, которым по 2-3 года, воспитатели вывели на утреннюю прогулку. В этот момент перекрестке столкнулись два автомобиля, один из которых вылетел на тротуар, где стояли дети.

Помощь медиков понадобилась 13-ти малышам и двоим воспитателям. По информации журналистов, двое детей погибли. Четверо пострадавших находятся в реанимации. Их состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели телеведущей MTV Столица в Дагестане Тамилы Абдуллаевой. Женщина скончалась в результате двух подряд ДТП.