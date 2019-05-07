Ведущая MTV погибла в Дагестане, став жертвой двух ДТП подряд

Ведущая дагестанского телеканала MTV Тамила Абдуллаева скончалась в результате двух ДТП. Как сообщает Регион Online, изначально журналистку сбила машина в центре Махачкалы. Женщина была жива. На место происшествия вызвали «скорую», которая повезла пострадавшую в больницу.

По пути в медицинское учреждение спецавтомобиль попал в аварию и Тамила Абдуллаева получила дополнительные травмы, от которых скончалась в машине скорой помощи.

Стоит отметить, что журналистка вела программы «Медицинский вестник» и «Формула успеха», а также занимала пост шеф-редактора в крупнейшем медиахолдинге на Кавказе «МТВ Столица».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александра Стриженова попала в ДТП с детьми. Внучка знаменитого артиста отделалась испугом — пострадал только автомобиль.