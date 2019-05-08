Налог на теплицы: фермеры опасаются, что он разорит хозяйства

Российские фермеры опасаются, что новый налог на теплицы может разорить хозяйства. Сельхозпроизводители массово начали продавать участки. А те, кто продолжил бизнес, заявляют о неминуем повышении цен на овощи и фрукты.

Паниковать не стоит дачникам, ведь новый налог начисляется только на капитальные теплицы, площадью более 50 квадратных метров и лишь те, которые есть в едином государственном реестре недвижимости.

Анна Воропай разбиралась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал по какой причине дачники все же тоже нацелились на продажу своих участков. Их коснулся другой налог — на дачную недвижимость.