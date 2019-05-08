Не стало автора песни «Прекрасное далеко» Евгения Крылатова

Российский и советский композитор, автор хитов «Крылатые качели» и «Прекрасное далеко» Евгений Крылатов в среду, 8 мая, скончался на 86 году жизни.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
8 мая, среда, 13:27
Сегодня, 12:33 Общество Срочная новость 247
О смерти классика на своей странице в социальной сети телеведущий Андрей Малахов.
Фото: РИА Новости / Сергей Мальгавко
Российский и советский композитор, автор хитов «Крылатые качели» и «Прекрасное далеко» Евгений Крылатов в среду, 8 мая, скончался на 86 году жизни.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Нашли ошибку?
Забыли пароль?
«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!
Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.
27 работ Пятого канала вышли в финал ежегодного конкурса «МедиаБренд»
Опубликован шорт-лист VII ежегодного конкурса «МедиаБренд». Пятый канал стал финалистом в рекордном количестве номинаций.
Сериалы Пятого канала получили награды фестиваля Detective FEST
Сериал Пятого канала «Стражи Отчизны» признан победителем в жанровой номинации — телевизионные сериалы детективной и правоохранительной тематики.