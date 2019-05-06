Александр Кокорин стал первым в истории чемпионатов СССР и России футболистом, который завоевал золотые медали, находясь в СИЗО. После того как «Зенит» стал пятикратным чемпионом России, журналисты пришли в здание суда, чтобы поздравить Александра с его первым, и весьма необычным чемпионством.

В момент, когда его и Павла Мамаева вели в зал судебных заседаний, раздались поздравления — Александр отреагировал спокойно, его коллега из «Краснодара» не скрывал улыбки.

Позже корреспондентам МИЦ «Известия» удалось пообщаться со скандальными футболистами.

«Пользуясь случаем, хотелось бы ребят поздравить, тренерский штаб, Питер и всех, кто причастен к этом чемпионству, они это заслужили», — сказал Кокорин из-за широкой спины правоохранителя.

Мамаев в разговоре был краток и отметил, что его «Краснодар» не проиграл.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры того, как «Зенит» встречали в Пулково после известия о чемпионстве. Петербургская команда стала первой в Чемпионате России после того как «Локомотив» проиграл «Арсеналу» — сине-бело-голубые узнали о своей победе в сезоне прямо в самолете из Грозного в Санкт-Петербург.