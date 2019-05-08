В Кремле отреагировали на отказ Киева признавать выданные паспорта РФ в Донбассе

На Украине признали незаконными паспорта Российской Федерации, которые выдали жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

О принятом на заседании украинского правительства решении сообщил журналистам министр по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Вадим Черныш. В распоряжении кабмина Украины приведен перечень подразделений, «уполномоченных РФ на выдачу паспортов начиная с определенных дат».

«Все документы, выданные этими органами, будут признаваться недействительными», — заявил Черныш.

Министр по делам ветеранов Украины Ирина Фриз заявила на своей странице в Facebook, что получившие российское гражданство жители Донбасса могут быть лишены социальных выплат и пенсий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что наша страна продолжит предоставлять российское гражданство жителям Донбасса, которые «захотят и подпадают под действие президентского указа».

1 мая Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского паспорта для отдельных категорий граждан иностранных государств и лиц без гражданства, в том числе жителей Донбасса.