Видео: В аэропорту Киева задержали гражданина России

Гражданина России задержали в киевском аэропорту Жуляны после того, как он устроил дебош на пограничном контроле. Мужчина не смог обозначить цель своей поездки на Украину и был крайне возмущен отказом пропустить его через границу, сообщает Госпогранслужба Незалежной.

«В ответ россиянин начал агрессивно вести себя и выкрикивать оскорбления в отношении государства и сотрудников Госпогранслужбы Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Россиянину запретили въезд на территорию Незалежной на три года. За агрессивные действия в отношении пограничников ему грозит штраф, исправительные работы или 15 суток административного ареста.

После завершения всех процессуальных действий его принудительно отправят в Россию.

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