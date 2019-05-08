Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» учит сына плавать на экзотическом курорте

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» София Каштанова перед возвращением на родину отправилась в мексиканский город Бакалар. Этот курорт славится своим пресноводным озером с ярко-голубой водой.

На своей странице в Instagram актриса сообщила, что приехала специально, чтобы «искупать сына в красивейшем из озер». Она с удивлением обнаружила видео, сделанное в этом месте ровно два года назад.

Instagram @sofiacastanova

«Прошло два года, сколько всего произошло и сколько всего поменялось… Были расставания, воссоединения, потери, приобретения и главное событие жизни — рождение сына! Жизнь фантастична! И так циклична!», — написала София Каштанова.

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