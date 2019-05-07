Клиника за 2100 фунтов и толпы фанатов у дворца: Как прошли роды Меган Маркл

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Наследник герцога и герцогини Сассекских родился в понедельник, 6 мая, в 5.26 утра.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, REUTERS

Появление на свет малыша Меган Маркл принца Гарри ждали во всем мире. Рождение маленького лорда Сассекского стало настоящим событием не только для всей британской общественности, но и для почитателей королевской четы с разных уголков планеты. Весь период беременности монаршая особа находилась под пристальным вниманием поклонников, журналистов и подданных королевства. И, наконец, настало время всеобщего ликования. В 5.26 утра в понедельник, 6 мая, у пары родился мальчик весом 3,2 килограмма, который уже стал седьмым претендентом на королевский трон.

Поздравления для Меган и Гарри поступают со всего света. А в самом Лондоне поклонники супружеской пары специально собрались у Букингемского дворца и Виндзорского замка, чтобы отметить радостное событие. В честь рождения наследника герцога и герцогини Сассекских почитатели королевской четы подготовили плакаты, открытки и теплые пожелания, которые записали на камеру.

Появление на свет маленького лорда стало особо значимым событием в жизни Лондона и всей Великобритании. В честь него на телебашне высветили отдельное поздравление счастливым родителям, подсветили колесо обозрения и Тауэрский мост, а в Букингемском дворце выставили официальное сообщение о рождении королевского наследника.

Счастливый отец уже ранее сообщил, что роды прошли благополучно, и мальчик родился очень здоровым. Королевское окружение не может сдержать волнения и радости от долгожданного пополнения в семействе. Однако, несмотря на благоприятный исход, роды прошли вовсе не так, как планировалось.

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Меган Маркл пошатнула многие стереотипы, принятые в британском обществе, и была намерена рожать дома. Однако планы герцогини были нарушены: рождение первенца задержалось на неделю, и поэтому будущую мать пришлось тайно доставить в больницу, где бы она смогла находиться под наблюдением врачей.

Предположительно, роды проходили в «Портленд» в Лондоне — частной клинике, где на свет появился малыш Виктории Бекхэм. В ней герцогине могли обеспечить надлежащий уход и предоставить лучшие условия для рождения будущего лорда. Современная больница располагает небольшим количеством роскошных номеров, зарезервированных для VIP-гостей, которые стоят более 2100 фунтов стерлингов за ночь (около 200 тысяч рублей).

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Кроме того, клиника предлагает молодым мамам возможность выпить шампанского и съесть устриц — сервис обслуживания в ней соответствует шикарному отелю. Здесь же проходили роды принцессы Беатрис и Евгении Йоркской.

Впрочем, точное место нахождения Меган Маркл не сообщается. Супружеская пара хотела обеспечить максимальную секретность и поначалу даже не стала разглашать информацию другим членам королевской семьи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Гарри сообщил о появлении на свет у его супруги Меган Маркл мальчика. Он заверил, что мама и малыш чувствуют себя прекрасно. Представитель британской королевской династии отметил, что ребенок родился «очень здоровеньким».

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