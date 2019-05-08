Голикова: НОЦ помогут развитию научного потенциала в регионах

Создание в российских регионах в рамках нацпроекта «Наука» научно-образовательных центров (НОЦ) позволит сохранить и развивать научный потенциал не только в столицах. Уже в текущем году такие центры будут созданы в пяти областях России — Белгородской, Нижегородской, Кемеровской, Тюменской и в Пермском крае. Об этом заявила в среду, 8 мая, в Кремле на заседании по стратегическому развитию и нацпроектам вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что НОЦ создаются по инициативе самих регионов.

«Это интеграция научных организаций, предприятий реального сектора экономики по широкому спектру направлений, среди которых — сельское хозяйство, энергетика, машиностроение, химические и ядерные технологии, биологическая безопасность животных, человека и ряд других. Одной из основных целей создания НОЦ является воспитание, сохранение и закрепление кадров не только в столичных регионах, но и в других регионах нашей страны, которые имеют мощный научно-образовательный потенциал», — отметила Голикова.

О необходимости создания в России научно-образовательных центров мирового уровня говорится в майских указах президента РФ от 2018 года. В соответствии с документом, до 2024 года в стране должны появиться сеть из 15 НОЦ.

Подробно о задачах, поставленных Владимиром Путиным перед правительством в майских указах ровно год назад, 5-tv.ru рассказывал в репортаже.