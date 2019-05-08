МИД РФ требует расследовать избиение корреспондента РИА Новости в Париже

Российский МИД требует от властей Франции провести тщательное расследование избиения корреспондента РИА Новости в Париже. Виктория Иванова 1 мая освещала акцию протеста «желтых жилетов». Полицейский несколько раз ударил девушку дубинкой, несмотря на то, что на ней были шлем и повязка с надписью «Пресса». Журналистка получила ушибы и сотрясение мозга.

«Мы с сожалением констатируем, что представители ОБСЕ по свободе СМИ, а также большинство профильных правозащитных организаций и НПО до сих пор не дали соответствующую оценку данному происшествию. Вот если бы пострадавшей оказалась не россиянка, а гражданка другой европейской страны, я уверена, что реакция международного сообщества не заставила себя долго ждать», — сказала представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Пострадавшая обратилась в полицию сразу после избиения, то есть неделю назад. Ответа нет до сих пор. Действиями французского спецназа заинтересовались также в международной федерации журналистов.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — ожесточенные столкновения «желтых жилетов» и полицейских во Франции. Активисты бросались на полицию и оскорбляли прессу.