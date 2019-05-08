Потерялись во Вселенной: в Киеве не знают дату окончания Второй мировой

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова несколько озадачена тем, что в среду, 8 мая, «официальный Киев» отмечает окончание Второй Мировой войны. Об этом дипломат написала в Facebook.

«Ну что могу сказать. Доигрался сведомый режим, переписывая историю. Потерялся во вселенной. Что празднуют? Что отмечают?» — не понимает Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства сочла своим долгом «напомнить», что датой окончания войны является 2 сентября 1945 года, но никак не 8 мая.

«И вот еще. На Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы 6 и 9 августа упали не сами», — добавила Мария Захарова, обращаясь к украинцам.

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