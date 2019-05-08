В штате Мехико автобус, перевозивший 40 музыкантов оркестра местной полиции, врезался в стоянку такси. В автокатастрофе погибли два музыканта, еще 11 получили травмы различной степени тяжести.
На кадрах видно, как спасатели пытаются разбить окна автобуса, слышны душераздирающие крики раненных.
Тяжело пострадавшие были госпитализированы с помощью вертолетов.
Согласно предварительной версии, ЧП произошло из-за отказа тормозной системы автобуса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как автомобиль врезался в группу детей в Японии.