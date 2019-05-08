Видео: Автомобиль врезался в группу детей в Японии, есть пострадавшие

Автомобиль совершил наезд на группу детей в японском городе Оцу в префектуре Сига. Наезду предшествовала авария, в которую попал минивэн.

На перекрестке столкнулись два транспортных средства, после чего одно из них продолжило движение по инерции и врезалось в группу детей возрастом от двух до трех лет, которые находились на тротуаре. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время есть сведения о 13 пострадавших. Все они находятся в больнице, трое из детей — без сознания. Между тем, местные СМИ сообщают о двух погибших малышах. Полиция проводит расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5—tv.ru рассказывал о том как в Стамбуле автобус выехал на тротуар и врезался в людей на остановке общественного транспорта.