Новый министр Норвегии разрешила людям пить, курить и есть мясо «сколько хочется»

Вновь назначенный министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхеуг, выступила с заявлением, что жителям королевства нужно разрешить потребление мяса, никотина и алкоголя в том количестве, «сколько они хотят». Об этом сообщает телеканал «360».
По словам главы норвежского Минздрава, она не собирается выступать в роли «духовного наставника» или рассказывать им «как ин надо жить». Листхеуг уверена, людям необходимо
Глава Минздрава Норвегии заявила, что власти королевства готовы информировать жителей страны о вредных привычках, но, убеждена Листхеуг,
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