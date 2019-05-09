Новый министр Норвегии разрешила людям пить, курить и есть мясо «сколько хочется»

Вновь назначенный министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхеуг, выступила с заявлением, что жителям королевства нужно разрешить потребление мяса, никотина и алкоголя в том количестве, «сколько они хотят». Об этом сообщает телеканал «360».

По словам главы норвежского Минздрава, она не собирается выступать в роли «духовного наставника» или рассказывать им «как ин надо жить». Листхеуг уверена, людям необходимо предоставить достаточное количество информации в качестве основы для выбора. При этом она уточнила — имеется в виду, что им «должно быть позволено курить, пить и есть столько мяса, сколько они хотят» .

Глава Минздрава Норвегии заявила, что власти королевства готовы информировать жителей страны о вредных привычках, но, убеждена Листхеуг, «люди, как правило, сами знают, что полезно, а что нет».

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