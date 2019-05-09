«Не смог пойти на такую жертву»: Дима Билан рассказал, почему не женился

Известный российский певец Дима Билан рассказал, почему в свое время не женился. Нелегкий выбор артисту пришлось сделать на заре карьеры: либо музыка, либо любимая девушка.

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Молодой певец буквально разрывался между необходимостью много работать, гастролировать, строить свою карьеру, и желанием проводить время с любимым человеком. И тогда продюсер поставил условие — выбирай.

По словам певца, предать музыку для него означало — предать себя, и такой жертвы, как он полагает, его возлюбленная не смогла бы принять, поэтому свадьба не состоялась. Они расстались. С тех пор, как не раз говорил Дмитрий, он не встретил человека, с которым бы захотел связать свою жизнь. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Недавно у поклонников певца появилась надежда — Дима опубликовал видео, на котором они с его пиар-директором Мариной отправляются в загс, а Марина заявляет, что «пришла пора перестать скрывать отношения».

В последствии выяснилось, что это была шуточная съемка. Билан по-прежнему не женат и невесты у него нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин присвоил Диме Билану звание заслуженного артиста РФ.