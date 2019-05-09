Продюсер Макса Барских рассказал о состоянии певца после страшной аварии

Исполнительный продюсер певца Макса Барских Александр Кажиян рассказал о состоянии артиста после страшной аварии, в которую он попал в среду, 8 мая, в Лос-Анджелесе.

По словам Кажияна, в момент ДТП музыкант находился в спортивном Chevrolet Camaro и был пристегнут. В автомобиль Барских неожиданно влетела другая машина, водитель которой превысил скоростной режим. Сотрудники дорожно-патрульных служб признали исполнителя невиновным в происшествии. После аварии певца доставили в больницу.

«Был в госпитале, где проходил обследование. Сейчас, видимо, спит», — цитирует продюсера iReactor.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобиль Макса Барского получил серьезные повреждения после ДТП.