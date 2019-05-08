29-летний певец и композитор Макс Барских попал в ДТП на спортивном Chevrolet Camaro. Об этом артист сообщил в среду, 8 мая на своей странице в Instagram.

Instagram @max_barskih

«Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял, как это важно. Будьте внимательны, и цените все что, имеете и всех, кто вокруг. Обязательно пристегивайтесь — это спасет вашу жизнь!» - написал Барских под фотографией с разбитой машиной.

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Он добавил, что чувствует себя хорошо и усвоил урок из случившегося. Судя по описанию, инцидент произошел в американском Лос-Анжелесе. Артист не стал рассказывать подробностей аварии.

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