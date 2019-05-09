Роспотребнадзор рассказал, как защититься от мошенников пожилым люядм

Роспотребнадзор представил список советов по защите от мошенников для пожилых людей, сообщает РИА Новости. Главное правило — не делиться с посторонними людьми своими персональными данными. Не стоит доверять никому паспорт, а также данные банковских карт: пин-код и CVV (три цифры на оборотной стороне).

Кроме того, Роспотребнадзор советует не отвечать на звонки и смс с сообщениями о блокировке карт или списании средств. Обо всех подлинных операциях можно узнать по номеру, указанному на карточке, либо сходив в банк.

Помимо бережного обращения с личным данными следует опасаться различных торговцев-коммивояжеров, которые ходят по квартирам и предлагают товары. Также стоит обходить стороной тех, кто предлагает бесплатные демонстрации услуг: массаж, косметология, различные врачебные процедуры.

Ранее 5-tv.ru писал об исследовании Роспотребнадзора, которое выявило, что продукты на развес в супермаркетах — опасны для здоровья.