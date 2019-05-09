Фото: Как выглядит кот, который проглотил пчелу

Проглотивший пчелу британский кот по имени Кико стал новым мемом в Twitter.

Фотографией опухшего питомца поделилась журналистка Джорджия Дебелиус.

«Кот моей кузины съел осу, и я не могу дышать», — подписала публикацию автор.

За несколько дней снимок набрал более 170 тысяч отметок «нравится» и полсотни тысяч репостов. В комментариях пользователи делились снимками котов, которые также столкнулись с пчелами.

Here's Waffles. He grabbed a bee pic.twitter.com/KNf7fwconn — badly drawn bee 🐝 (@soapachu) 6 мая 2019 г.

Многим пользователям опухший Кико напомнил персонажей фильмов или известных киноактеров. Больше других была отмечена схожесть кота с Роном Перлманом, известным по роли Хеллбоя.

twitter @fblinthicum

Среди фотожаб можно выделить Кико в образе главного злодея в «Мстителях» Таноса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kiko The Siamese (@kikothesiamese) 8 Май 2019 в 10:14 PDT

«Мое первое действие в качестве властелина вселенной — это уничтожение всех пчел», — гласит шуточный комментарий.

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