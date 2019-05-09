Американский авианосец «Авраам Линкольн» в четверг, 9 мая, прошел через водную артерию Египта — Суэцкий канал. Об этом сообщает телеканал Sky News.

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Дело в том, что в среду, 8 мая, Вашингтон заявил о готовности ответить силой на любые возможные посягательства Ирана в сторону государства и его союзников. Как пояснил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, в подтверждение данного заявления Америка «развернула ударную группу ВМС во главе с авианосцем». По словам Хука, у властей есть доказательства того, что Иран действительно готовит некую спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что немецкие журналисты назвали отправку американского авианосца к берегам Ирана «стотысячным блефом».