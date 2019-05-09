Экс-девушка Pharaoh показала, как экстремально водит авто

, 17:10 Видео 137

Подруга Алеси Кафельниковой записала видео, на котором дочь известного теннисиста ездит по ночным дорогам.

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Фото, видео: Instagram @vakuumnasty, @kafelnikova_a

Бывшая возлюбленная рэпера Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин — Прим. ред.), модель Алеся Кафельникова показала, как она водит автомобиль. Ее подруга опубликовала в Instagram видео из салона машины, на котором девушка находится за рулем. По кадрам видно, что дочь теннисиста Евгения Кафельникова вовсе не сторонница безопасного вождения.

В руках у модели находится бутылка некоего напитка и сигарета, которую она курит. В салоне громко играет музыка, которая подталкивает Кафельникову на танцевальные движения прямо за рулем. Местами бывшая возлюбленная рэп-исполнителя полностью поддается зажигательному ритму песни и начинает подпевать.

Очевидно, своим видеороликом девушки хотели показать подписчикам, что любят экстрим. Однако, судя по тому, что через некоторое время запись пришлось удалить, стиль вождения Алеси далеко не все оценили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший футболист «Спартака» задержан за пьяное вождение.

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