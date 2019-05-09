В Совфеде оценили критику командой Зеленского закона о языке

Чтобы остаться в истории хорошим политиком, избранный президент Украины Владимир Зеленский должен будет избавиться от «балласта, который стравил два наших братских народа». И первое зло, которое необходимо уничтожить, — принятый Верховной Радой закон об исключительности украинского языка. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя RT критику закона о языке советником Зеленского Святослава Юраша.

«На Украине каждый второй, а то и первый прекрасно владеет русским языком, некоторые пользуются только им. Не законы о языке определяют государственность. Будем надеяться, что это не просто слова, а их подкрепят конкретными делами. Президенту Зеленскому нужно проявить большое мужество, если он хочет что-то изменить в своей стране», — считает Джабаров.

По мнению сенатора, заявления пока делает команда Зеленского, поскольку избранный президент официально еще не вступил в должность.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, советник Владимира Зеленского по международной политике Святослав Юраш в эфире одного из украинских телеканалов назвал закон об исключительности украинского языка «кнутом», который может иметь обратное действие.