Эксперт: Демократы хотят максимально медиатизировать доклад Мюллера

Требуя от генпрокурора США предоставить полный текст «российскому расследованию» спецпрокурора Мюллера, демократы пытаются сохранить лицо и не допустить чистой победы республиканцев по этому эпизоду. Такое мнение высказал в интервью RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя требование комитета палаты представителей США.

«Демократы должны найти какой-то способ выйти из этой ситуации… И, если у них у всех будет на руках полный текст, тогда можно будет к чему-то придраться и очень долго не слезать с данной темы. Конечно, это не даст никакого результата. Но, с другой стороны, и это важно, не позволит республиканцам одержать чистую победу по этому эпизоду», — считает Владимир Брутер.

По словам Брутера, демократы хотят максимально медиатизировать доклад, считая, что они смогут там что-то найти.

«Есть один-два человека, которые могут с ним ознакомиться. Но передать в средства массовой информации они документы не смогут», — говорит эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доклад спецпрокурора Мюллера в США собираются издать в виде книги, и, похоже, эта новинка станет бестселлером.