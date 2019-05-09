Доктор Стаса Михайлова рассказал, прибегал ли артист к пластике

Доктор Стаса Михайлова — Кирилл Маслиев — рассказал всю правду о секретах красоты и молодости 50-летнего певца. По мнению большинства поклонников, накануне своего юбилея артист все же обратился к пластическим хирургам. В другом случае выглядеть так хорошо просто невозможно, считают фанаты.

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Однако, как Маслиев заверил журналистов KP.RU, Михайлов ни разу не прибегал к пластике. Дело в том, что сам врач специализируется на биохакинге. Это направление строится на продуманном питании, правильно подобранных витаминах и физических нагрузках.

«Он не только выдерживает невероятный гастрольный график, а это многочасовые перелеты, большое количество выступлений, но и практически каждый день „на спорте“. Сегодня для него в порядке вещей проехать 20 километров на велотренажере, а потом еще минут 40 выделить на тренировки», — рассказал доктор.

По его словам, в ближайшее время они вместе со Стасом Михайловым выпустят книгу, в которой расскажут, как певец держит себя в хорошей физической форме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как артист отметил 50-летие.