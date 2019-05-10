Фото: Лиза Боярская показала крестных младшего сына Гриши

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Актриса выложила на своей странице в Instagram фото крестных родителей малыша.

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Фото, видео: Instagram @lizavetabo

Актриса Елизавета Боярская на своей странице в Instagram опубликовала совместное фото с крестными родителями младшего сына Гриши.

«Наши новоиспеченные кумовья! Леночек, Олежа, спасибо вам мои дорогие, люблю!», — написала Елизавета Боярская в описании поста.

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Instagram @lizavetabo

Крестными мальчика стали коллеги актрисы по Малому драматическому театру Олег Рязанцев и Елена Соломонова. Елизавета Боярская совместно с кумовьями занята в ряде постановок, в том числе «Король Лир», «Блажь», «Три сестры» и «Вишневый сад».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиза Боярская впервые опубликовала фото с младшим сыном. Грише Матвееву 5 мая исполнилось пять месяцев.

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