Пекин и Вашингтон готовятся к новому витку торговой войны

В Пекине выразили сожаление в связи с очередным витком торговой войны КНР и США, пишет RT.

Китайские власти готовят контрмеры на увеличение пошлин на товары из Поднебесной в Штатах, которая Дональд Трамп анонсировал 5 мая. Глава Белого дома заявил, что тарифы на импорт продукции из Китая будут увеличены с 10 до 25% на общую сумму в 200 миллиардов долларов.

После заявления американского лидера в КНР задумались о целесообразности продолжения торговых консультаций в Вашингтоне.

<p>Торговая война между США и Китаем продолжается с июля 2018 года, когда в США были введены пошлина на китайские товары, в КНР ответили зеркально. </p>

Торговая война между США и Китаем продолжается с июля 2018 года, когда в США были введены пошлина на китайские товары, в КНР ответили зеркально.