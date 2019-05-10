Украинский ракетный катер «Прилуки» провел совместные учения с британским разведывательным кораблем «Echo», сообщает Facebook ВМС Украины. В ходе учения отрабатывались тактические задачи, противовоздушная оборона, маневры, эвакуация потерпевшего.

«Каждый визит кораблей НАТО в Одессу, это возможность для получения дополнительных знаний и совершенствование навыков взаимодействия с нашими иностранными коллегами», — подчеркивает аккаунт ВМС Украины.

Учения прошли в Черном море, кроме двух кораблей в тренировке принимал участие многоцелевой вертолет М-14.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные НАТО осквернили памятник советским воинам во время учений в Эстонии.