Актер петербургского ТЮЗ напал на охранника

Актер петербургского ТЮЗа напал на охранника Витебского вокзала Северной столицы. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 9 мая — актер прошел через турникеты и якобы увидел, как охранник грубо обращается с одной из пассажирок пожилого возраста. Пытаясь встать на защиту женщины, он схватил сотрудника охраны за куртку и попытался оттащить.

ТЮЗовец не хотел причинять вреда охраннику, однако, тот обратился в органы правопорядка. Видимых повреждений сотрудник охраны не получил, проверкой инцидента занимается полиция.

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